Щелково писал «Диктант Победы»

В Щелкове 25 апреля прошли мероприятия в рамках международной исторической акции «Диктант Победы». На территории городского округа было организовано 35 площадок для участников. Среди них работали такие объекты, как бассейн «Нептун», центр дополнительного образования «Романтик», Центральный музей ВВС, Центральная библиотека и местные школы.

Возможность участия была предоставлена и онлайн, на сайте диктантпобеды.рф, где тест оставался доступным в течение длительного времени. На официальном сайте также были размещены тренировочные тесты для подготовки.

Эта международная патриотическая акция уже прошла успешно в течение семи лет, и в этом году к ней присоединились представители 90 стран мира.