Щелково тестирует роботизированную технику для благоустройства парков

Проект «Умный парк», направленный на модернизацию благоустройства, получил поддержку Министерства благоустройства Московской области и предполагает активное использование инновационных технологий. В случае успешного прохождения испытаний, подобная техника может быть внедрена во всех парках Подмосковья.

«Вместе с участником СВО Александром Ткаченко, который с недавних пор работает в нашей Службе содержания территорий, приняли участие в смотре роботизированной техники. Пробуем новые решения для сокращения ручного труда и повышения эффективности», — поделился Андрей Булгаков.

Особое внимание на демонстрации привлекла газонокосилка-робот «Venom Саранча» — автономный, маневренный аппарат, работающий от аккумулятора и управляемый дистанционно. Он способен справляться с любой местностью и состоит из 95% отечественных компонентов. Ранее данная модель уже проходила испытания на набережной Серафима Саровского, доказав свою эффективность в работе на сложных участках и позволяя заменить полноценную бригаду работников.

Помимо «Venom Саранча», были представлены и другие модели газонокосилок-роботов, оснащенные передовыми системами навигации и управления. Одна из представленных моделей обладает способностью самостоятельно возвращаться на зарядную станцию для подзарядки, после чего продолжает работу. Также, эта машина имеет насадки для уборки снега, что позволит использовать ее в зимний период. Андрей Булгаков подчеркнул, что данный робот будет обязательно протестирован в зимний сезон.

Также был испытан садовый пылесос , уже присутствующий в парке техники Службы содержания территорий – два таких аппарата успешно функционируют в городе.