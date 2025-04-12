Щелково: в Медвежьих Озерах прошла выездная встреча администрации округа с жителями

Недавняя встреча прошла в деревне Медвежьи Озера. Особое внимание на мероприятии было уделено проблемам в сфере здравоохранения, поэтому, помимо сотрудников администрации, в обсуждении приняли участие Евгений Мартынов, председатель Общественной палаты Московской области, Юрий Радионов, советник Министерства здравоохранения, а также руководство и медицинский персонал ГБУЗ МО «Щелковская больница».

«В общей сложности в результате встречи разобрали более 50 вопросов», — отметил Глава округа Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

На основе полученной информации в годовой план работы были внесены дополнительные корректировки и приоритетные задачи:

В ближайшее время, до конца третьего квартала, на футбольном поле стадиона в Медвежьих Озерах будет произведена замена осветительных приборов. Летом запланирован капитальный ремонт подъезда № 13. В ответ на просьбы жителей вскоре будет организован новый автобусный маршрут, соединяющий Медвежьи Озера и Большие Жеребцы. Запуск автобуса ожидается уже в этом месяце.

В сфере здравоохранения жители обратились с запросом на установку рентгеновского оборудования в местной амбулатории. Главный врач Щелковской больницы сообщил, что необходимое оборудование уже доставлено, и сейчас проводятся работы по его запуску и настройке. Окончательная проверка работоспособности будет завершена в течение месяца. Также были подняты вопросы организации записи на консультации к врачам-специалистам. Для обеспечения регулярного обслуживания жителей запланирован график выездов специалистов: невролога, кардиолога и эндокринолога, которые будут проводить плановые консультации раз в три месяца.