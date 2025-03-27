Щелковская компания побила рекорд по сбору свеклы в Египте

Компания «Щелково Агрохим» успешно сотрудничает со странами Северной Африки, включая Марокко, Алжир и Египет. Предприятие расширяет свою деятельность, регистрируя семена сахарной свеклы в этих странах и готовясь к производству семян высших репродукций.

Конкуренция на местных рынках велика — их уже занимают французские, голландские и немецкие предприятия. Однако компания демонстрирует впечатляющие результаты: в Египте был установлен рекорд — собрано 164 тонны свеклы с гектара. Кроме того, семена оказались более устойчивыми к вирусным заболеваниям сахарной свеклы.

«Наша наука, занимающаяся созданием семян и средств защиты растений, доказала свою конкурентоспособность. В Африке, сравнивая наши семена и препараты с зарубежными, мы видим, что находимся на правильном пути», — отметил генеральный директор предприятия, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

В ближайшее время египетская делегация посетит завод компании в Орловской области. В планах — совместно построить завод по производству семян сахарной свеклы в Египте.