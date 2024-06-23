Щелковские молодогвардейцы выложили огненную картину в Звездном городке
Фото: [Молодая Гвардия Щёлково]
В преддверии Дня памяти и скорби щелковские молодогвардейцы выложили огненную картину в подмосковном Звездном городке.
В память о Великой Отечественной Войне, о подвигах и жертвах советского народа, в ночь с 21 на 22 июня молодогвардейцы Щелкова, Фрязино и Звездного городка, а также депутаты и гости выстроили картину из свечей на Аллее героев в Звездном городке.
Примечательно, что центральным элементом композиции стал образ женщины, идущей с детьми. Для создания масштабного полотна потребовалось семь тысяч свечей.