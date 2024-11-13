Щелковские пожарные поделились профессиональным опытом с иностранными коллегами из МОГО

Огнеборцы из г.о. Щелково провели учения в спортивном комплексе «Подмосковье» и поделились своими навыками по действиям при ЧС. Профессиональное событие посетили коллеги из Международной организации гражданской обороны (МОГО), которые обучаются в Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Щелковские огнеборцы показали мастер-класс для иностранных гостей из десяти стран. Профессиональные наблюдатели и обучающиеся из Камеруна, Кыргызстана, Азербайджана, Малайзии, Нигерии, Сенегала, Пакистана, Ганы, Туниса и Сербии остались под впечатлением и смогли перенять опыт подмосковных спасателей. Отметили высокую слаженность действий и грамотный подход в разных опасных ситуациях.

В ходе учений пожарно-спасательный гарнизон продемонстрировал навыки тушения пожара и показал, как эффективно проводить эвакуацию на объектах с массовым скоплением людей. Также отработали потенциальный сценарий по спасению газодымозащитников в непростых условиях.

«Проведя разведку и руководствуясь алгоритмом поиска и спасения личного состава ГДЗС, определяются наиболее перспективное направление поиска. В данной ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена, подавшего сигнал бедствия и связь с которым отсутствует», — отметил руководитель учений, замначальника 37 ПСЧ Константин Юрин.

Напомним, что всего в МОГО входят 57 стран. Организация помогает повышать профессиональные качества сотрудников, налаживать связи со странами и устанавливать международные механизмы гуманитарного реагирования и систем защиты населения. Учения, аналогичные щелковским, помогут использовать опыт в условиях реальных угроз.