Щелковские школьники пообщались с ветеранами космических войск

В Щелковской центральной библиотеке ученики школы № 3 встретились с ветеранами космических войск.

Среди них были автор книг о роли жителей Щелково в Великой Отечественной войне Юрий Тимаков; ветеран космических войск Владимир Меньщиков; соавтор книги «Тайна аэродрома Набережная раскрыта» Игорь Дегтярев; заместитель председателя Совета ветеранов первичной ветеранской организации Щелково-7 Игорь Лебедев.

Из их рассказов ребята узнали о мужестве людей, посвятивших свои жизни служению небу и космосу.

Щелковский городской округ — место зарождения авиации и космонавтики. Здесь находятся аэродромы «Чкаловский» и «Монино», Военно-воздушная академия имени Гагарина и Центр космической связи «Медвежьи Озера». Также во время Великой Отечественной войны на территории Щелково-7 располагался аэродром «Набережная».

В Щелкове жили известные космонавты и летчики, в том числе Юрий Гагарин и Владимир Комаров. А запуск первого искусственного спутника Земли связан с воинской частью воздушно-космических войск, расположенной в Щелково-7.