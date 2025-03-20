Щелковские школьники поучаствовали во Всероссийских «Президентских состязаниях»

Среди участников — ученики пятых классов сельских и городских школ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Юных жителей Щелкова приобщают к спорту и ведению здорового образа жизни. «Президентские состязания», прошедшие 17 марта, позволили им проникнуться спортивной атмосферой, духом соперничества и проверить свои способности. Школьники соревновались по трем направлениям. Они участвовали в эстафетах, качали пресс и проходили силовую подготовку. Участники демонстрировали выносливость и рвение к лучшим результатам.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Во время общекомандного зачета определят победителей и призеров мероприятия. Участники с самыми высокими показателями удостоятся представлять Щелково на «Президентских состязаниях» уже регионального этапа.

Отметим, событие провели при поддержке Комитета по образованию администрации округа, а также плавательного центра «Нептун» и методического объединения преподавателей физической культуры.