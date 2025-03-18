Щелковские спортсменки в составе сборной Подмосковья стали призерами Чемпионата ЦФО

Сборная Московской области, в состав которой вошли гимнастки из городского округа Щелково, прошла отбор на Кубок России.

Чемпионат Центрального федерального округа по спортивной гимнастике состоялся в Калужской области в период с 15 по 16 марта. Сильнейшие спортсмены собрались на базе Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной в Обнинске. Членами команды Подмосковья стали гимнастки из городского округа Щелково Мария Афанасьева, Дарья Купенова и Елизавета Гарчу.

Девушки заняли 3-е место в командном многоборье. Они набрали 198,250 баллов. Спортсменка Дарья Купенова в личном многоборье была награждена за третье место. Жительницы муниципалитета продемонстрировали умение работать в команде. По итогам чемпионата команда прошла отбор на Кубок России. Соревнования состоятся в конце апреля. Участники поедут в Новосибирск.

В администрации округа поблагодарили спортсменок за достойное представление муниципалитета на престижных соревнованиях. Слова благодарности также выразили тренерам Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, чьими воспитанницами выступают члены сборной Подмосковья.