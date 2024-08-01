Щелковский перинатальный центр признан одним из лучших в России

Главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак во время совещания с Андреем Булгаковым рассказал про новое оборудование, развитие и существующие преимущества учреждения, направленные на повышение рождаемости и качество услуг.

Медицинское заведение может похвастаться высококлассными акушерским стационаром из 16 родовых боксов, четырьмя операционными, реанимацией, отделениями для беременных и рожениц. Однако самым ценным является персонал. Многие работают здесь годами, а некоторые вовсе почти с открытия. За плечами у этих врачей огромный опыт, они помогли появиться на свет более шести тысячам детей: это цифры только за 2023 год.

«Одна из самых крупных детских реанимаций на 24 койки находится в нашем неонатальном стационаре. Три года назад здесь сформировали отделение хирургии новорожденных. За год проходят около 1000 детей, из которых больше половины - рожденные преждевременно. Иногда вес таких пациентов колеблется от 500 г до 1 кг», — рассказал главврач роддома.

Роддом заполняется новыми кадрами и постоянно развивается. Недавно учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по профилю «гинекология» и «детская хирургия». Помимо этого, центр первым получил станцию КТГ-мониторинга, которая позволит оценивать состояние ребенка в реальном времени. Оборудование редкое и уникальное, его только внедряют в Подмосковье.