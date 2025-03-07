Щелковский спортсмен Кузнецов возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе

Щелковский спортсмен соревновался в категории мужчин старше 55 лет. Участие в мероприятии он принимал в 2024 году. Его результат — 7 минут 6 секунд — стал рекордным. Вторую строчку мирового рейтинга занимает Дэвид Свартс из США, который преодолел аналогичную дистанцию за 7 минут 10 секунд. Тройку лидеров закрывает Игнасио Хименес Солис из Австралии. Результат спортсмена — 7 минут 12 секунд.

В десятку лучших ходоков в категории старше 55 лет по итогам прошлого года вошли не только россияне Дмитрий Кузнецов и Иван Нечаев, но и спортсмены из Австрии и Хорватии.

Дмитрий Кузнецов продемонстрировал лучший результат на чемпионате 2023 года, поэтому в 2024 году выступал с черным номером. Россиянин снова одержал победу. Он показал лучший в мире результат. Соревнования проходили в Смоленске в июне прошлого года. Дистанция 1500 метров в спортивной ходьбе — это спринт. Преимущественно спортсмены преодолевают более длинные расстояния.

Дмитрий Кузнецов — 23-кратный чемпион РФ по спортивной ходьбе. Он принимает участие в соревнованиях федерального и международного уровня, где часто занимает призовые места. Имея большой опыт, Дмитрий тренирует других спортсменов. Его воспитанники также показывают высокие результаты.