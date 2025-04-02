Щелковский спортсмен стал двукратным чемпионом России по каратэ

Соперничество на конкурсе было высоким. В чемпионате приняли участие 800 спортсменов, которые прибыли на мероприятие из 46 регионов России.

Престижную награду щелковский спортсмен получает не в первый раз. В 2023 году он стал победителем Первенства России. Соревнования проходили во Владивостоке. Ярослав Гань выступал в категории до 50 кг среди юношей 12 – 13 лет. На протяжении двух лет он активно развивал навыки и умения. Свой успех он повторил в Челябинске. Спортивное состязание состоялось в период с 29 по 30 марта 2025 года. Первое место спортсмен завоевал в категории до 65 кг среди юношей 14 –15 лет.

Юноша тренируется под кураторством Сергея Поздняка. На Первенстве России спортсмен провел пять поединков. Один завершился по флажкам, второй — с продлением. Три были завершены досрочно. В апреле Ярослав примет участие в Чемпионате Мира.