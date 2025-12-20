Счет идет на минуты: доктор озвучила строгий запрет для тех, у кого прихватило сердце

Фото: [ Скорая помощь у Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Кардиолог Полина Шелуха объяснила последовательность действий при возникновении симптомов сердечного приступа. Она подчеркнула, что несвоевременное оказание помощи при инфаркте миокарда резко повышает риск тяжелых осложнений и летального исхода, сообщает Лента.ру.

Специалист заявила, что первым и обязательным действием должен быть вызов бригады скорой медицинской помощи. После этого человека необходимо уложить на горизонтальную поверхность, слегка приподняв верхнюю часть тела. Важно освободить шею и грудную клетку от стягивающей одежды — галстука, ремня, расстегнуть пуговицы, а также обеспечить приток свежего воздуха.

Врач особо отметила, что человеку с признаками острого инфаркта категорически запрещено вставать, ходить, курить или принимать пищу. Также не рекомендуется самостоятельно давать какие-либо лекарственные препараты. Задачей окружающих является постоянный контроль состояния пациента, обеспечение максимального спокойствия и ожидание приезда врачей.

