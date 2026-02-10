Счет на миллионы: долги Telegram по судебным штрафам в России вплотную приблизились к отметке ₽30 млн

Суммарная задолженность мессенджера Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам в Российской Федерации превысила ₽29,6 млн. По данным правоохранительных органов, основную часть этой суммы составляют взыскания за нарушение законодательства в сфере информационных технологий, защиты данных и отказ удалять недостоверный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в отношении компании открыто 21 исполнительное производство. Согласно материалам судебных дел, приставы уже ведут принудительное взыскание более ₽9,1 млн по восьми активным процессам. Претензии ведомств касаются несоблюдения обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями и игнорирования предписаний об устранении нарушений в области персональных данных. Примечательно, что общая сумма претензий может вырасти: десятого февраля стало известно о регистрации в суде еще восьми протоколов, по которым мессенджеру грозят новые штрафы в размере до ₽64 млн.

Параллельно с финансовым давлением регулятор продолжает техническое ограничение сервиса. В Роскомнадзоре напомнили, что еще в августе 2025 года в мессенджере были заблокированы голосовые вызовы из-за их использования в мошеннических и экстремистских целях. В ведомстве подчеркнули, что политика «последовательных ограничений» сохранится до тех пор, пока администрация Telegram не обеспечит полную защиту российских пользователей и не приведет работу платформы в соответствие с национальными стандартами безопасности.



Ранее акции холдинга VK подорожали на 5% после сообщения Роскомнадзора о Telegram.