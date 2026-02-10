Telegram вниз, VK вверх: заявление Роскомнадзора об ограничениях мессенджера перетряхнуло Мосбиржу

На Московской бирже зафиксирован резкий рост стоимости ценных бумаг технологического холдинга VK, спровоцированный официальным заявлением Роскомнадзора об усилении давления на Telegram. После публикации сообщения ведомства о продолжении последовательных ограничений мессенджера котировки компании прибавили более 5%, достигнув на пике отметки ₽325,7 за акцию. Об этом сообщает «РБК».

Повышенный интерес инвесторов к активам VK аналитики связывают с возможным перетоком аудитории в отечественные сервисы, в частности в мессенджер Max, который позиционируется как национальная альтернатива зарубежным платформам. По данным на вторую половину дня, объем торгов бумагами холдинга превысил ₽6,4 млрд, что вывело их на второе место по ликвидности в индексе Мосбиржи, уступив только акциям Сбербанка.

Представители Роскомнадзора объяснили необходимость жестких мер систематическим отказом Telegram исполнять российское законодательство. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер не принимает достаточных мер для защиты персональных данных и борьбы с мошенническим контентом. В связи с этим государство намерено вводить новые технические ограничения до тех пор, пока администрация сервиса не обеспечит полную прозрачность работы и уважение к правам российских граждан.

Ранее Роскомнадзор пояснил причины затяжной атаки на популярный мессенджер.