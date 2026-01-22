«Счет за спасенные жизни». Пилоту, посадившим лайнер в поле, предъявили иск на 119 млн рублей

Аварийная посадка в новосибирском поле, совершенная пилотом Сергеем Беловым в сентябре 2023 года, обернулась для него многомиллионным судебным иском.

Теперь он должен ответить за ущерб воздушному судну, который оценен в рекордные 118,9 млн рублей.

В судебных документах фигурирует детализированный список последствий жесткого приземления: от повреждений створки шасси и лопаток двигателя до деформации шести колес и четырех тормозных систем. Эта опись легла в основу финансовых претензий авиаперевозчика.

Но защита Сергея Белова переводит процесс в правовое поле, оспаривая сам фундамент иска. Адвокаты настаивают, что судебная экспертиза, оценившая ущерб, проведена с грубыми нарушениями и содержит массу внутренних несоответствий. По их словам, в материалах дела отсутствуют четкие документальные доказательства, которые бы объективно мотивировали столь значительную сумму. Таким образом, ключевое обвинение в причинении крупного ущерба держится, по мнению защиты, на шатких и некорректных расчетах.

