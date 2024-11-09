Счета покинувшего Россию комика заблокировали за долги перед налоговой

Гарик Оганисян уехал из России, но остался должен деньги налоговой службе. После этого его счета были заблокированы по требованию ФНС. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

После того, как началась спецоперация, бывший сценарист комедийной программы «Вечерний Ургант» Оганисян выехал из России в Армению. Ему там пришлось несладко, судя по его же отзывам, он занимался там тем, что «бухал и плакал». При выезде комик забыл о том, что у него в РФ осталось открытым ИП, с помощью которого велась концертная деятельность. Постепенно по счетам данной фирмы накопились долги, и за их неуплату в России были арестованы все счета, принадлежащие Оганисяну.

«ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам. Фирму пока не закрыли», — указал микроблог.

Авторы этого канала напомнили, что в свое время Оганисян вместе с комиком Долгополовым высмеяли теракт, при котором погиб военкор Татарский. Вслед за этим, по поручению Бастрыкина, данную парочку взялись проверять на предмет оправдания терроризма.

Ранее появлялись сообщения, что Ургант-старший ищет способы вернуть своего сына, попавшего в опалу, назад на телевидение в РФ. Пока все попытки безуспешны, поскольку младший Ургант слишком много лишнего наговорил во время своего бегства за рубеж. Только за границей актер понял, что он никому там не нужен.