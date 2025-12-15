Атака БПЛА на Подмосковье 15 декабря 2025: что известно, последние новости

В течение ночи с 14 на 15 декабря силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов России. Согласно данным Минобороны, всего было перехвачено и уничтожено 130 БПЛА самолетного типа.

Интенсивным атакам подверглась Московская области (25 единиц). В Московском регионе один из эпизодов произошел над территорией Истринского муниципального округа. Глава округа Татьяна Витушева сообщила, что средствами ПВО там была отражена атака семи беспилотников, и работа систем на тот момент продолжалась.

Параллельно глава городского округа Дубна Максим Тихомиров также сообщил об успешном отражении утром 15 декабря атаки БПЛА. По наблюдениям местных жителей, аппараты направлялись со стороны Тверской области.

Оба официальных лица обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Рекомендации включают в себя отказ от приближения к окнам, нахождение в укрытиях (например, в ванных комнатах или на нижних этажах зданий) и избегание выхода на улицу без необходимости.

На случай обнаружения обломков сбитых дронов даны строгие инструкции. Запрещено трогать обломки, пользоваться вблизи них мобильной связью или GPS-устройствами, а также пытаться сбить аппарат самостоятельно. Гражданам предписано немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Отдельно власти напомнили о законодательном запрете на съемку и публикацию в интернете фотографий или видео с мест падения беспилотников.