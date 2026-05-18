Утро понедельника началось с аварии: в результате столкновения в Кузбассе пострадали девушка и семилетний ребенок

Утро понедельника, 18 мая, в областном центре Кузбасса началось с серьезной аварии. Водитель иномарки, пренебрегший правилами безопасности, стал виновником столкновения, сообщил VSE42.RU .

Как сообщил постоянный читатель VSE42.Ru, инцидент произошел в понедельник, 18 мая, около девяти часов утра на Комсомольском проспекте, 28. На кадрах с места событий видно, что одна машина на повороте врезалась в заднюю часть другой. Удар, по мнению горожан, был очень мощным.

В ГИБДД Кемерова журналистам издания уточнили, какие именно автомобили участвовали в ДТП. Это Volkswagen Tiguan и Nissan Sunny.

«По предварительным данным, водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным Nissan, который поворачивал налево», – сказали в ГАИ.

По информации издания, в результате аварии пострадали две пассажирки, находившиеся в японской иномарке. Одна из них — девушка 1997 года рождения, вторая — семилетняя девочка. Информация о степени тяжести полученных травм и обстоятельствах случившегося уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.

