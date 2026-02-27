Считается грехом: священник напомнил верующим об одной важной традиции в Пасху

Верующим рекомендовано посетить праздничную службу и уделить внимание тем, кто не может прийти в храм. Об этом пишет NEWS.ru .

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда дал рекомендации православным христианам относительно предстоящего празднования Пасхи. В ходе пресс-конференции, приуроченной к началу Великого поста, священник обозначил первоочередные действия для верующих в этот день.

По словам Легойды, в первую очередь каждому следует по возможности принять участие в торжественном богослужении. Посещение храма является центральным событием праздника. Кроме того, он призвал паству не забывать о ближних и проявить заботу о тех, кто лишен возможности лично присутствовать на службе. В качестве примера спикер привел людей, находящихся на лечении в больницах или по иным причинам прикованных к дому.

Особое внимание Владимир Легойда уделил распространенному заблуждению относительно пасхальных традиций. Он пояснил, что нанесение визитов на кладбища в день Светлого Христова Воскресенья противоречит церковным канонам. Этот праздник, подчеркнул он, наполнен радостью и предполагает соборную молитву в храме, а не скорбь об усопших. Представитель церкви вновь акцентировал, что для православных Пасха остается главным и самым значимым событием годичного круга.