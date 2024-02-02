«Считается престижным»: филолог назвала страны, где популярно изучать русский язык

Многим кажется, что русский язык популярен в основном в ближнем зарубежье. На самом деле, великий и могучий вызывает интерес у жителей самых разных уголков планеты. Об этом рассказала официальный посол русского языка в мире, эксперт по речи и филолог Мария Серейкина.

В бывших советских республиках молодежь все реже знает русский язык, но это касается не всех стран. Например, в Белоруссии и Южной Осетии наш язык имеет статус государственного. Это значит, что его изучение обязательно, на нем пишут важнейшие документы.

В некоторых других государствах русский не является государственным, зато признан официальным языком. То есть, он считается основным средством межнационального общения, используется практически во всех сферах, включая государственное делопроизводство и официальную переписку, добавила эксперт.

«В Таджикистане, к сожалению, сейчас русский язык потерял статус официального. Тем не менее, в сфере образования он имеет прочные позиции. В каждой школе, вне зависимости от основного языка обучения, часы для изучения русского выделяются на обязательной основе», — рассказала Серейкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Филолог уточнила, что в Армении и Азербайджане по-русски говорит каждый второй, хотя наш язык и считается иностранным. В некоторых школах даже есть «русские классы», где он изучается как родной.

Школьное обучение на русском доступно даже в Турции. Здесь работают частные русские школы, ведь в стране проживает большое количество наших соотечественников.

Собеседница добавила, что русский язык любят и в других восточных государствах.

«Например, в Иране считается престижным не только изучать русский, но и ездить на учебу в Россию. Также на фоне укрепления отношений РФ и Китая, аналогичная тенденция наблюдается и среди китайских студентов», — дополнила собеседница.

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