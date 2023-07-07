«Сдала себя случайно»: женщину, которая подменила 20 кг наркотиков на поваренную соль, задержали

В Новой Москве задержали женщину, которая хотела обмануть теневой магазин по продаже наркотиков и подменила товар на 20 кг поваренной соли, сообщает Baza.

По информации издания, 49-летняя женщина должна была найти тайник и перевезти в Калугу его содержимое — 10 пакетов с нелегальным веществом альфа-ПВП. За свои услуги она должна была получить 600 долларов, однако, вероятно, захотела больше и спрятала полученный товар.

Правоохранители задержали женщину в момент, когда в ее автомобиле вместо наркотика уже было 20 кг поваренной соли. В ходе допросов выяснилось, что девушка около полугода работает в этой сфере, за что теперь ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

«Если подменила, то за что задержали? При ней же не было ничего. Похоже, сама себя и сдала случайно»; «На фоне таких странных новостей мне все чаще кажется, что пора возвращать высшую меру наказания»; «Ну все правильно, не в том тайнике подменила солью наркотики. Очень уж это напоминает грызню разных банд. Будто одни натравили полицию на других», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у молодого человека изъяли более трехсот сорока свертков с наркотиками.