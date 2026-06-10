«Сдали рельсы на металл, сдали себя»: как конфликт из-за лома превратился в бойню на 4 трупа

Спустя 18 лет после жестокого убийства четырех мужчин в Холмском районе Сахалина следователи установили личность подозреваемого. Как сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР), преступление было раскрыто благодаря работе следователей-криминалистов, которые спустя годы напали на след злоумышленника.

Трагедия произошла 25 мая 2008 года. Четверо мужчин выехали на автомобиле в лесной массив, где располагалась заброшенная железная дорога. Они планировали разобрать рельсы и сдать их на металлолом. Когда мужчины не вернулись, родственники забили тревогу и начали поиски.

Вскоре на месте происшествия обнаружили перевернутый автомобиль, а рядом — тела двух погибших с огнестрельными ранениями. Вокруг были следы крови. Еще двух мужчин найти не удалось, их судьба до сих пор остается неизвестной.

Спустя годы следователям удалось выйти на след подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель. По версии следствия, между ним и мужчинами вспыхнул конфликт из-за металла, в ходе которого злоумышленник открыл огонь из имевшегося у него оружия. Чтобы избежать ответственности, он покинул пределы региона и долгое время скрывался.

В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.