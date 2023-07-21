«Сделайте меня моложе»: россияне хотят вернуться в школы, чтобы научиться использовать дроны

С первого сентября российские школьники могут начать изучать основы применения беспилотников в рамках начальной военной подготовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны и Минпросвещения.

Как рассказал изданию первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, ученики познакомятся с видами беспилотной техники и ее назначением, изучат тактико-технические характеристики и устройство дронов. Также ребята освоят принципы ведения разведки местности с помощью БПЛА и научатся противостоять аналогичным вражеским аппаратам.

«У нас в СССР тоже были уроки НВП. Было здорово»; «Давно мечтаю коптером научиться пользоваться. Теперь в школу хочу, сделайте меня моложе лет на 20»; «Всегда в школах была военная подготовка. Тем более дроны куда интереснее строевого марша и противогазов», — одобрили предложение россияне.

Но некоторых это нововведение еще и повеселило.

«А в детсадах нужно обучать диверсионному делу, там все равно все маленькие и пронырливые», — пошутил Геннадий К.

Ранее сообщалось, что полицейские Франции станут использовать дроны для наблюдения за порядком.