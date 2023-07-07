«Сделал то, о чем мы втайне мечтаем»: мужчина решил, что устал от работы, и уехал к морю на такси

Мужчина заказал такси из Москва-Сити с комментарием «меня достала работа, надо к морю» и два дня в дороге рассказывал истории, ел шашлыки и пил пиво, рассказал в эфире стрима "Русской дороги" водитель, который взялся за заказ.

Счастливчиком оказался 37-летний Харидулло. Он получил необычный заказ, работая по тарифу «Комфорт+». Пассажир сразу договорился с ним о том, что в дороге будет пить пиво и предложил поехать дешевле, но без услуг агрегатора по поиску машин.

Мужчины ели шашлык и бургеры на заправках и общались почти всю дорогу, а оставшуюся ее часть турист проспал. На прощание он подарил водителю 10 бутылок разливного пива и вышел в Крыму. А таксисту опять повезло: он нашел пассажира почти на всю обратную дорогу.

«Как же он хорош. Это история должна получить экранизацию и культовый статус»; «Это поступок настоящего мужчины, нужно иметь характер, чтобы вот так взять однажды и пуститься в такое летнее путешествие. Он сделал то, о чем все мы втайне мечтаем»; «Рад и за мужика, и за таксиста. Это буквально выглядит как чудо», — прокомментировали восхищенные россияне.

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