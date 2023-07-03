«Раб шведского стола»: названы неожиданные минусы популярной системы отдыха

Российские отели начали организовывать у себя систему «все включено» по принципу той, что работает в Турции. Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, почему не всем подходит подобный отдых.

По словам эксперта, такие отели сейчас работают в каждом регионе России и пользуются хорошим спросом.

«Основная их часть сконцентрирована на пляжных курортах — в Анапе, Геленджике, Сочи, Крыму, Ялте, Алуште. Просто потому, что это в большей степени морской формат. При таком отдыхе должны быть бассейны, шведские столы и так далее», — отметил Ромашкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По оценкам эксперта, в Краснодарском крае отели, работающие по системе «все включено», составляют 20 процентов от всех остальных. В Подмосковье они составляют 5-10 процентов.

«Туристам нравится такой формат, но надо понимать, что отель с системой «все включено» существенно дороже, чем тот, где, допустим, одни завтраки. Не все туристы рвутся за такой услугой. Если вы живете в интересном городе, допустим, Сочи, то можете пойти вечером в ресторан и попробовать новую еду. Это тоже часть отдыха. То есть вы не захотите быть привязанным к отелю и быть рабом шведского стола», — объяснил Ромашкин.

Собеседник пояснил, что туристы, оплатившие «все включено», не хотят потерять свои деньги и вынуждены все время питаться блюдами шведского стола. Он добавил, что подобный отдых удобен для туристов с детьми. Все же с ребенком не всегда можно пойти вечером в ресторан, а шведский стол детям, как правило, нравится.

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