Хамовнический районный суд Москвы в ходе рассмотрения дела о споре за квартиру изучил видеозапись заключения договора купли-продажи. Запись была предоставлена по официальному судебному запросу и зафиксировала процесс оформления сделки в конкретном офисе. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые ввели ее в заблуждение, и согласилась на сделку, полагая, что участвует в «спецоперации». Суд прекратил право собственности Лурье на спорную квартиру и восстановил его за Долиной. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Адвокат Лурье подала жалобу в Верховный суд Российской Федерации, заседание по которой назначено на 16 декабря.

Ранее по заявлению Долиной о мошенничестве было возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов, включая организаторов и курьера, были признаны виновными Балашихинским городским судом и приговорены к срокам лишения свободы от 4 до 7 лет с штрафом в 900 тыс. рублей каждый.

Ранее сообщалось о том, что Долиной не придется платить всю сумму налогов за скрытый коттедж.