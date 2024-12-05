Врач Шаповалова: за рядом болезней может скрываться тревожное расстройство

Врач-невролог Мария Шаповалова в беседе с «Газетой.Ru» назвала болезни, которые чаще всего вызывает тревожное расстройство.

Депрессия или тревожное расстройство могут вызывать неприятные симптомы и даже болезни. Чаще всего психические проблемы проявляются тошнотой, болями в животе, головокружением, скачками давления, кашлем, ощущением кома в горле. В таких ситуациях разбираются неврологи после более подробных обследований, не выявивших патологий.

«К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — рассказала врач.

Также пациенты часто жалуются на мигрирующие боли и ломоту во всем теле. К неврологу они нередко приходят и от гастроэнтеролога, с жалобами на неполное опорожнение кишечника, дискомфорт в животе и другие.

Главное вовремя обратиться к специалисту, который поможет комплексно решить проблему. В первую очередь работа с тревогой — это работа с головой.

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