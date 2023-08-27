Седьмую смену Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» открыли в Солнечногорске

«Спасибо, что вы здесь, на главном форуме страны. Вы именно те, кто обеспечит технологический суверенитет России. Участвуйте в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, используйте эту площадку как уникальный ресурс для своего роста и обмена опытом», — обратилась к участникам корпоративный директор АНО «Россия — страна возможностей» Марина Ершова.

Напоминаем, что 2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Работа смены способствует реализации научно-технической политики в нашей стране. В рамках сообщества участники сфокусируются на ответах на большие вызовы, поиске решений по одному из основных направлений государственной политики — научно-технологическому развитию России.

В одной из мастерских форума генеральный директор стартап-студии для изобретателей и новаторов «АДДИТИВКА», заведующий лабораторией 3D-моделирования и аддитивных технологий ТвГУ Никита Востров продемонстрировал участникам алгоритм создания успешного технологического стартапа. По его словам, он должен решать одну из проблем: «быстрее», «дешевле», «удобнее». Если найдено решение всех трех проблем, это можно назвать успешной разработкой.

Символом седьмой смены выступает основатель науки об атоме, создатель атомной промышленности СССР и организатор работ по разработке атомной технологии Игорь Курчатов.