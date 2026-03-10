Съедобный Пушкин: как маленький город стал гастрономической столицей благодаря одной котлете

Зимние путешествия по России обычно ассоциируются с горнолыжными курортами или роскошными усадьбами. Однако есть место, которое ломает эти стереотипы. Небольшой Торжок в Тверской области вот уже два столетия носит звание негласной гастрономической столицы центральной России. Главный магнит для туристов здесь — пожарские котлеты, блюдо, ставшее настоящим кулинарным мифом, пишет «Турпром».

Секрет популярности этого направления прост: путешественники едут не просто за едой, а за съедобным кусочком истории. Легенда гласит, что рецепт котлет из рубленого телячьего и свиного мяса, обваленных в сухарях и зажаренных до хруста, принадлежал Дарье Пожарской, содержательнице постоялого двора в начале XIX века. Блюдо настолько впечатлило проезжавшего через город Александра Пушкина, что поэт рекомендовал его в письме другу, советуя непременно отведать жареных котлет перед дальней дорогой. После этого гастрономическая слава Торжка разлетелась по всей империи: блюдо полюбили император Николай I и другие высокопоставленные особы.

Сегодня культ пожарских котлет в Торжке не просто жив, а процветает. Традицию бережно хранят в нескольких заведениях, причем цены остаются более чем демократичными. В ресторане «Двор Ямщика» порцию из двух котлет с гарниром можно заказать примерно за 450–500 рублей. Посетители особенно отмечают аутентичную подачу — в глиняной посуде, с солеными огурцами и хреном.

Кафе «Лира» на Новгородской набережной предлагает более скромную обстановку, но, по отзывам гостей, котлеты здесь ничуть не хуже, а полноценный обед редко превышает 400 рублей. Для тех, кто хочет полного погружения в историю, работает музейно-гастрономический комплекс «Торжок — столица пожарских котлет» при гостинице «Староямская». За 600–700 рублей посетителям не только подадут знаменитое блюдо, но и подробно расскажут его историю.

Впрочем, гастрономическая идентичность города не ограничивается одними котлетами. Прогулка по заснеженному историческому центру сама по себе становится частью путешествия. После сытного обеда туристы часто заглядывают в музей золотного шитья, где веками работали мастерицы, или во Всероссийский историко-этнографический музей. А на местном рынке можно купить знаменитые торжокские пряники и варенье из местных ягод — идеальный съедобный сувенир.

Поездка в Торжок зимой — это короткое, но насыщенное путешествие во времени, где главным гидом выступает вкус. И, судя по растущему потоку туристов, этот необычный маршрут находит отклик у тех, кто устал от стандартных предложений и ищет подлинности.