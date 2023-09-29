Седокова показала на видео пышные формы в тугом купальнике

Стало известно, что в последнее время популярная российская певица Анна Седокова заметно похудела. Из-за этого красотка начала выглядеть еще лучше, чем не перестает хвастаться в социальных сетях. Хотя девушка и раньше не стеснялась демонстрировать фигуру на всеобщее обозрение. Об этом пишет издание «Утро.ру».

Таким образом, в сети, без какого-либо намека на стеснение, появилось свежее видео Анной Седоковой. В нем звезда покрутилась перед камерой, надев перед съемкой обтягивающий купальник телесного цвета.

Может показаться, что он Седоковой не по размеру. Однако на самом деле купальник выгодно подчеркивает фигуру знаменитости: ее пышную грудь, стройные ноги и аппетитные ягодицы. Публика точно осталась в восторге от увиденного, судя по многочисленным комплиментам от мужского пола.