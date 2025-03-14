Седокова захотела получить миллионы за интервью об умершем муже

Анна Седокова дала комментарий относительно информации о том, что она потребовала 10 млн руб. за интервью о своем бывшем супруге Янисе Тимме. Она заявила, что средства массовой информации неверно интерпретировали ее изначальное предложение. Об этом певица рассказала в своем личном блоге.

В то же время Седокова выразила готовность обсуждать в интервью сложные вопросы, в том числе связанные с уходом из жизни ее бывшего супруга Яниса Тиммы, но не в ближайшее время.

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — написала исполнительница в личном блоге.

Напомним, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Он прилетел в Москву из США с намерением восстановить отношения с певицей. Его тело было обнаружено в коридоре недорогого хостела, расположенного неподалеку от дома певицы. В день своей смерти Тимма отправил Седоковой 101 розу, однако девушка не приняла этот жест, поскольку не желала поддерживать общение с бывшим мужем и давать ему ложные надежды.

Ранее сообщалось, что от Седоковой ушла пиарщица из-за большой нагрузки после смерти Яниса Тиммы.