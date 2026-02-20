«Сегодня его не стало»: умер звезда «Реальных пацанов» Михаил Синтин

20 февраля не стало актера, знакомого зрителям по ролям в популярных российских сериалах. О смерти актера сообщила его супруга изданию aif.ru .

Российская актерская среда понесла очередную утрату. В четверг, 20 февраля, ушел из жизни Михаил Синтин, которого зрители хорошо знали по ролям в нашумевших телепроектах. Информацию о смерти подтвердила его жена в беседе с журналистами.

Супруга артиста сообщила, что он скончался утром того же дня, однако от подробностей и комментариев отказалась. Пока неизвестно, что стало причиной смерти, и где пройдет церемония прощания.

Михаил Синтин был выпускником театрального института в Саратове. На его счету роли в таких известных картинах и сериалах, как «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины» и «Пятницкий. Глава третья». Помимо съемок в кино, он успешно работал на радио и пробовал себя в роли театрального критика.