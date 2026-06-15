«Сегодня мы явно не уснем»: Лазарев показал Владивосток под главным мостом города
Лазарев вышел на прогулку по набережной Владивостока и описал словом «красота»
Певец Сергей Лазарев, который 14 и 15 июня дает концерты в «Фетисов Арене» во Владивостоке, вышел на прогулку по городской набережной и снял видео под огромным вантовым мостом — символом дальневосточного города.
Своими эмоциями от поездки артист поделился в соцсетях.
«Сегодня мы явно не уснем, [так как здесь] уже вечер, а в Москве только день начинается», — сказал Лазарев, огляделся по сторонам и описал увиденное одним словом — «красота».