Сегодня вышел в свет последний номер газеты «Подмосковье. Неделя»

«Издательский дом «Подмосковье» прекращает выпуск печатных изданий, потому что время не стоит на месте. Если раньше одну новость в газете могли прочесть лишь ограниченное тиражом количество жителей Московской области, то сегодня благодаря интернету эту же новость могут увидеть даже за пределами нашего региона. Именно поэтому редакция целиком и полностью уходит работать в интернет. С нового 2024 года наши материалы можно будет прочесть не только на сайте «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru), но и на новой площадке «Регионы.ру» по адресу: regions.ru и в наших соцсетях. Так что мы не прощаемся с нашими читателями, а говорим до новых встреч в онлайне», - отметил главный редактор редакции Издательского дома «Подмосковье».