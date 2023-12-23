Сегодня вышел в свет последний номер газеты «Подмосковье. Неделя»
Издательский дом «Подмосковье» полностью уходит работать в интернет. Газета «Подмосковье. Неделя» появилась в нашем регионе ровно десять лет назад. В мае 2013 года на базе ИД «Московский комсомолец» вышел в свет первый ее номер. Через год издание переехало уже в стены ИД «Подмосковье». За это время газета много раз изменялась в формате, дизайне, объеме, подаче информации. И с нового года газета больше не будет выходить в привычном печатном виде.
«Издательский дом «Подмосковье» прекращает выпуск печатных изданий, потому что время не стоит на месте. Если раньше одну новость в газете могли прочесть лишь ограниченное тиражом количество жителей Московской области, то сегодня благодаря интернету эту же новость могут увидеть даже за пределами нашего региона. Именно поэтому редакция целиком и полностью уходит работать в интернет. С нового 2024 года наши материалы можно будет прочесть не только на сайте «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru), но и на новой площадке «Регионы.ру» по адресу: regions.ru и в наших соцсетях. Так что мы не прощаемся с нашими читателями, а говорим до новых встреч в онлайне», - отметил главный редактор редакции Издательского дома «Подмосковье».
Если для вас важно получать информацию о жизни Московской области, то читайте материалы журналистов «Подмосковье сегодня» и «Подмосковье. Неделя» на сайтах: mosregtoday.ru и regions.ru, в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзен.