В Клину 7 мая запустят отопление на объекты социальной сферы

В полном объеме подключение жилого фонда к теплу не планируется. В городе специалисты уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, поэтому техническая возможность подключить жилой фонд к подаче тепла временно отсутствует.

Во вторник, 7 мая, отопление начнут подавать в те учреждения здравоохранения и социальной сферы, где есть возможность автономной работы оборудования.

Ранее мы сообщали, что в Клину проходит масштабная модернизация системы теплоснабжения. В частности, в рамках концессионного соглашения с Газпромтпелоэнерго МО построено пять новых котельных , одну из которых запустил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, в Подмосковье зафиксирован резкий спад температурного режима, который синоптики ранее не прогнозировали. В ночь на 7 мая в некоторых городах Подмосковья температура достигала до минус двух градусов. В 25 городских округах региона приняли решение продлить отопительный сезон.