Автобусное сообщение с Авдеевкой запущено в ДНР

В Донецкой Народной Республике налажено автобусное сообщение между следующими населенными пунктами: Ясиноватой, Авдеевкой, Донецком и Макеевкой. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 7 мая.

Уточняется тот факт, что в тестовом режиме уже были запущены два автобуса «малого класса» по поручению главы Дениса Пушилина. Маршрут прорабатывался вместе с жителями и представителями транспортной компании, также разрабатывался и график движения автобуса.

Сейчас на маршруте работает два автобуса, все проходит в тестовом режиме. При этом, в Минтрансе сообщают, что жители других российских регионов пока не могут въехать в Авдеевку, въезд временно ограничен.

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