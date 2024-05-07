Политолог Ибрагимов объяснил раскол в ЕС поддержкой РФ со стороны Венгрии и Словакии

Издание Spiegel опубликовало материал, автор которого рассуждает о расколе в Евросоюзе на фоне проведения в России инаугурации. Часть лидеров приняли решение посетить церемонию вступления в должность президента Владимира Путина. Другая же часть категорически отказалась. Политолог Фархад Ибрагимов солидарен с данной точкой зрения.

«Внутри ЕС раскол, потому что там есть люди, которые публично говорят о нормализации отношений с нами. Это Венгрия и Словакия. Есть страны, которые публично об этом не заявляют, но не считают, что надо нормализовать отношения с Россией», — пояснил Ибрагимов.

Эксперт выделил третью категорию стран ЕС, лидеры которых против партнерства с РФ, но без этого их экономика не выстоит. Например, это Италия.

После инаугурации правительство Мишустина уходит в отставку. Политолог Вадим Сипров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что расстановка политических сил в России не изменится.