Внезапная проверка средств-носителей ядерного оружия началась в Белоруссии

Во вторник, 7 мая, в Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные Минобороны Белоруссии.

В пресс-службе военного ведомства сообщают о том, что данная внезапная проверка проводится по распоряжению президента Александра Лукашенко. Распоряжение, уточняет белорусский министр обороны, было получено сегодня – то есть, во вторник.

По предварительной информации, в готовность был приведен дивизион «Искандер», эскадрилья Су-25. Уточняется, что проверка проводилась строго со временным регламентом, планируется, что будут проверены все комплексы – от планирования до применения ударов.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что на Украине стали продавать реалистичные маски девушек. Подробности в материале.