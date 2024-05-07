Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с заменой электронных выключателей

В Министерстве энергетики Московской области предупредили жителей региона о случаях мошенничества с заменой электронных выключателей. Злоумышленники выдают себя за представителей «Мосэнергосбыта».

Так, жители региона начали находить в почтовых ящиках уведомления о необходимости срочной замены электронных автоматических выключателей. Также мошенники обходят квартиры и предлагают заменить выключатели за деньги.

«Представители этих недобросовестных компаний уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета», - отметили в министерстве.

Жителям напомнили, что счетчики меняют бесплатно, если они неисправны или если срок их работы превысил межповерочный интервал, — вне зависимости от состояния автоматических выключателей. Кроме того, сотрудники «Мосэнергосбыт» не предлагают потребителям платные услуги.