Строительство стадиона для игры в регби завершается в Щелково

В поселке Монино городского округа Щелково завершается строительство стадиона для игры в регби, его стройготовность превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Основные строительные работы на объекте завершены. Ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, уборка территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Объект состоит из четырех этажей, там будут проводиться тренировки и игры по регби, в том числе, международного уровня. Игровое поле с натуральным покрытием оборудовали подогревом, трибуны рассчитаны более чем на 7,4 тысячи зрителей. Полностью завершить работы планируют в июне 2024 года.

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