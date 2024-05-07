Более пятидесяти тысяч участков осмотрели в Подмосковье в рамках земельного контроля
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала 2024 года земельные инспекторы Подмосковья в рамках контрольных мероприятий провели обследование 50,5 тысячи земельных участков, чтобы выявить неиспользованные земли, их нецелевое использование и другие нарушения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Всего же запланировано проверить 364 тысячи участков, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, и почти в два раза превосходит показатель 2022 года», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, наибольшее число участков осмотрели в Ступино, Домодедово, Серпухове, Одинцово и Волоколамском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.