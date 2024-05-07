Более пятидесяти тысяч участков осмотрели в Подмосковье в рамках земельного контроля

Общество

Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]

С начала 2024 года земельные инспекторы Подмосковья в рамках контрольных мероприятий провели обследование 50,5 тысячи земельных участков, чтобы выявить неиспользованные земли, их нецелевое использование и другие нарушения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Всего же запланировано проверить 364 тысячи участков, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, и почти в два раза превосходит показатель 2022 года», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, наибольшее число участков осмотрели в Ступино, Домодедово, Серпухове, Одинцово и Волоколамском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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