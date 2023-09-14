Сеянцы для лесных площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» подготовили в Подмосковье

В лесных питомниках Комлесхоза Подмосковья подходит к завершению выкопка посадочного материала для акции по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит в рамках федеральной акции «Сохраним лес», сообщили в комитете. Посадочный материал для восстановления лесов региона выращивают в лесных питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Сегодня на центральную площадку из Сергиево-Посадского питомника в Ногинское лесничество будут отправлены почти 16 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, корни сеянцев обработали от высыхания перед тем, как отправить их. На 24 лесных участка в 15 лесничествах посадочный материал уже привезен из трех лесных питомников — Ульянинского, Дмитровского и Сергиево-Посадского.

Председатель комитета Олег Баженов добавил, что для проведения акции было выкопано около 100 тысяч сеянцев. Сосну и ель посадят этой осенью.