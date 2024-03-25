Сейчас в Подмосковье строят и капитально ремонтируют около 160 объектов образования

В Подмосковье в настоящее время строят и капитально ремонтируют около 160 объектов образования, рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Речь идет о восьмидесяти четырех школах, шестидесяти девяти детсадах и семи колледжах. Всего к началу учебного года будет открыто 120 образовательных учреждений.

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом и главами муниципалитетов Владимир Локтев уточнил, что работы на объектах ведутся как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников.

Министр строительного комплекса Московской области также уточнил, что в текущем году в школах региона будет создано на 7,5 тысячи ученических мест больше, чем годом ранее.