Сейчас в Подмосковье строят и капитально ремонтируют около 160 объектов образования
Фото: [пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье в настоящее время строят и капитально ремонтируют около 160 объектов образования, рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Речь идет о восьмидесяти четырех школах, шестидесяти девяти детсадах и семи колледжах. Всего к началу учебного года будет открыто 120 образовательных учреждений.
В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом и главами муниципалитетов Владимир Локтев уточнил, что работы на объектах ведутся как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников.
Министр строительного комплекса Московской области также уточнил, что в текущем году в школах региона будет создано на 7,5 тысячи ученических мест больше, чем годом ранее.