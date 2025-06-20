Сейм Латвии вынес решение о запрете гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость

Сейм Латвии принял закон, по которому российским и белорусским гражданам запрещено приобретать в этой стране недвижимость. Об этом сообщил портал LSM.

Латвийский сейм принял закон под названием «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности». Согласно ему гражданам РФ и РБ, а также юридическим лицам, зарегистрированным на территории этих государств, запрещается приобретать в Латвии объекты недвижимости. Закон не имеет обратной силы, то есть он распространяется только на те покупки, которые будут делаться после его принятия.

Новый закон не ограничивает приобретения жилья в Латвии по наследству. Также он не распространяется на те случаи, когда гражданин России либо Белоруссии приобретает единственную недвижимость на латвийской территории. Помимо этого, закон не будет действовать, если объект передается человеку по решению суда. Теперь для того, чтобы закон окончательно вступил в действие, его обязан подписать президент.

Ранее сообщалось, что киноактеру Прилучному и телеведущей Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже. Она заявила, что лично приняла такое решение. Министр не стала давать каких-либо пояснений такого решения и говорить, по какой причине россиянам закрыли въезд в страну.