Латвия приняла решение о запрете на въезд в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой

МИД Латвии принял решение о введении запрета на въезд в страну еще двух россиян, киноактера Павла Прилучного и телеведущей Екатерины Андреевой. Об этом сообщила в социальной сети Х глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже.

По утверждению руководителя Министерства иностранных дел Латвии, она лично приняла такое решение.

«Включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок», — указала она.

Министр не стала давать каких-либо пояснений такого решения и говорить, по какой причине россиянам закрыли въезд в страну.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Лавров сравнил прибалтийские страны с «хулиганчиками» из своего детства. По его мнению, три государства Балтии можно сравнивать со шпаной, которые устраивают провокации, чтобы дать вмешаться в дело более крупным фигурам, которые уже будут оказывать давление на свою жертву.