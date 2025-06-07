Сейсмологи зафиксировали землетрясение на берегах Байкала

В акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение, мощность которого составляла 4,4 балла. Об этом на своем сайте сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение было зафиксировано 7 июня в 5.35 по московскому времени на севере озера. В эпицентре мощность толчков доходила до шести баллов. В стороне они ощущались уже слабее, на уровне в 4,4 балла. Землетрясение почувствовали жители семи населенных пунктов: в Усть-Баргузине, Адамово, Гусихе, Баргузине, Максимихе, Улюне и Онгурене. В этих поселках землетрясение ослабело до уровня в 3-4 балла.

Ранее сообщалось о землетрясении на Алтае. Удар произошел в 181 км к востоку от Барнаула рядом с границей с Кемеровской областью. Сила колебаний в эпицентре была оценена в 5,6 балла.