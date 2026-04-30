Сэкономить на отпуске: как жителям Подмосковья получить перерасчет за ЖКУ после майских праздников

Майские каникулы 2026 года — отличный повод сменить обстановку, но пустующая квартира не должна опустошать ваш кошелек. Если вы планируете отсутствовать дома более пяти дней, закон позволяет пересчитать плату за ряд коммунальных услуг. Депутат Госдумы Александр Якубовский разъяснил, какие справки собрать и куда обращаться, чтобы не платить за ресурсы, которые вы не потребляли, пишет MSK1 .

Кто имеет право на перерасчет?

Главное условие — ваше отсутствие в жилом помещении более пяти полных календарных дней подряд. При этом стоит учитывать важный нюанс: день отъезда и день возвращения в этот расчетный период не входят.

Важное ограничение: Перерасчет за воду и газ возможен только в том случае, если в квартире технически невозможно установить счетчики, и этот факт подтвержден официальным актом.

Если счетчики есть: вы просто передаете нулевые или фактические показания. Нет потребления — нет начислений.

Если счетчиков нет (при технической возможности их установки): в перерасчете будет отказано.

Мусорный вопрос: платите только за реальное присутствие

Одной из самых востребованных категорий для перерасчета остается вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Универсальность правила: Право на перерасчет за мусор сохраняется независимо от того, как рассчитывается тариф в вашем регионе — по количеству прописанных людей или по квадратным метрам жилья.

Важно: Перерасчет положен именно за временный отъезд. Если квартира просто стоит пустой месяцами без документального подтверждения вашего нахождения в другом месте, платить за ТКО придется в полном объеме.

За что платить придется в любом случае?

Даже если вы уедете на все майские праздники, некоторые строки в квитанции останутся неизменными. Вы не сможете обнулить плату за:

Отопление (в отопительный сезон);

Содержание жилого помещения;

Взносы на капитальный ремонт;

Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (освещение подъездов, работа лифтов).

Эти системы продолжают функционировать и обслуживаться независимо от присутствия конкретного собственника.

Инструкция: как подать заявление и не получить отказ

Чтобы управляющая компания или ресурсники пошли навстречу, необходимо подготовить доказательную базу.

1. Соберите документы:

Билеты на поезд или самолет (включая посадочные талоны);

Чеки из гостиниц или справки из санатория;

Командировочные удостоверения;

Справку о временной регистрации по другому адресу.

2. Соблюдайте сроки: Заявление можно подать заранее (перед отъездом) или в течение 30 дней после возвращения.

3. Куда обращаться: