Секрет 40 дней: какая еда могла спасти пропавшую семью Усольцевых от голода в заснеженной тайге

Пропавшая в тайге Кутурчинского Белогорья семья Усольцевых могла сохранять жизнеспособность более месяца благодаря питанию дикорастущими растениями, считает Оджан Наумкин, проживший в алтайской тайге 20 лет. Его предположения приводит сайт aif.ru.

Специалист по автономному существованию, чья уникальная биография включает два десятилетия жизни в лесной изоляции, детально описал возможный рацион для Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, исчезнувших во время похода на скалу Буратинка. Он усомнился, что семья имела снаряжение для охоты или рыбалки.

«Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу. Взрослые в условиях зимы (а в Сибири сейчас снег) могут не без вреда для здоровья откапывать траву из-под снега и заваривать, питаться березовыми и сосновыми почками. Какое-то время так просуществовать можно. Ребенку это намного сложнее», - пояснил он.

Даже в ноябре, при наличии снежного покрова, сохраняются возможности для добычи пропитания. Березовые почки содержат эфирные масла и витамины, хвойные — аскорбиновую кислоту, а некоторые травянистые растения сохраняются под снегом. Личный опыт Отшельника, который 20 лет прожил с родителями в землянке на Алтае, питаясь дарами леса и огородными культурами, придает его словам особый вес. Однако это лишь предположения, дающие смутную надежду. Напомним, что Усеольцевых ищут уже с 28 сентября.

