Секрет чистых улиц: в мэрии рассказали, как сверхточные прогнозы за 130 раз в сутки спасают город от снежного коллапса

Секретом эффективной борьбы с рекордными снегопадами в Москве стали собственные высокоточные прогнозы погоды. Как сообщили в столичном департаменте ЖКХ, метеорологическое управление ГБУ «Автомобильные дороги» позволяет городским службам заблаговременно готовиться к непогоде, передает РБК.

В ведомстве пояснили, что благодаря работе этой службы коммунальщики заранее узнают о погодных изменениях. Это дает возможность точно рассчитать необходимое количество техники и рабочих бригад, защитить объекты от ветра и оперативно скорректировать режим работы системы отопления. Еще до начала снегопада дорожные службы начинают превентивную обработку опасных участков, что помогает предотвратить образование гололеда и снизить аварийность.

Технологии и масштабы работы

Для круглосуточного мониторинга используется более 100 метеодатчиков по всему городу и доплеровский метеолокатор в Новой Москве, отслеживающий осадки в радиусе 250 км. Как отметили в департаменте, метеослужба в среднем формирует свыше 130 прогнозов в сутки на срок от нескольких часов до 10–15 суток. Для сбора данных применяют инновации: ультразвуковые датчики ветра, приборы, регистрирующие удар каждой капли дождя, и лазерные измерители высоты снежного покрова.

Работа в режиме рекордного снегопада

Мощность инфраструктуры позволяет оперативно справляться с аномальными осадками. В текущем январе, который, по данным МГУ, стал самым снежным с 1823 года, службы работают в усиленном режиме. Циклы механизированной уборки дорог и тротуаров повторяются каждые несколько часов. Собранный снег вывозится на более чем 50 снегосплавных пунктов, способных утилизировать до 650 тысяч кубометров снега в сутки.